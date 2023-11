Sushi Party to gra w węża w stylu Kawaii. Jesteś na arenie z innymi wężami, a Twoim celem jest sprawienie, by na Ciebie wpadły. Im więcej sushi zjada twój wąż, tym większy rośnie. Sushi Snake opiera się na Kawaii, czyli japońskiej kulturze słodyczy. Te węże mogą należeć do najsłodszych węży, jakie kiedykolwiek zobaczysz! Kursor – ruchLMB – przyspieszenieTerminarch Games to efekt współpracy dwóch programistów z Holandii. Kiedyś tworzyli gry flashowe, ale ponieważ ta era dobiega końca, zdecydowali się przejść na rozwój HTML5, z silnymi powiązaniami ze światem flash. Stworzyli także JollyWorld, Scary Maze i Slime Maker.

