Numbers to gra logiczna, w której rozbijasz klocki, które mogą ze sobą współdziałać. Dostajesz pustą tabliczkę pełną różnych cyfr, a Twoim zadaniem jest połączyć je w pary i wyskoczyć! Aby to zrobić, wybierz dwie takie same liczby lub dwie liczby, których suma daje 10. Można to zrobić z blokami sąsiadującymi pionowo, poziomo lub jeśli nie ma między nimi innej liczby. Możesz także dodawać pary na końcu jednej linii i na początku drugiej, jeśli suma wynosi 10 lub jeśli liczby są identyczne. Dodatkowo możesz sparować pierwszą i ostatnią liczbę w układance, jeśli przestrzegają zasad. Jeśli lubisz dopasowywać gry lub sudoku, pokochasz Numbers! Paruj bloki — dotknij jednego bloku, aby go wybrać, a następnie dotknij innego, aby je połączyć. Numery są tworzone przez Potato Jam. Zagraj w inne ich gry logiczne na Poki: Monster Duo, Onet Master i Onet Paradise, Bring me Cakes, Solitaire Klondike 2.0. Na Poki możesz grać w Numbers za darmo. W Liczby możesz grać na swoim komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

