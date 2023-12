Mahjoctopus to gra logiczna, która łączy w sobie zabawne elementy madżonga i klasycznych gier karcianych, takich jak pasjans. W tej wspaniałej grze logicznej o tematyce podwodnej będziesz sortować kafelki w kolejności rosnącej lub malejącej. Sprawdź liczbę na kafelku u dołu ekranu i wybieraj nową kartę ze stosu, aż natkniesz się na liczbę znajdującą się przed nią lub po niej. Dotknięcie odpowiedniego kafelka przeniesie go na dół panelu gry. Zdobądź więcej kart z talii, jeśli nie masz numeru, który można sparować. Jeśli utkniesz, możesz skorzystać ze wzmocnienia cofania lub zdobyć kafelek. Nie zapomnij dotknąć tajemniczych stworzeń morskich, które pojawiają się od czasu do czasu, aby uzyskać ich niespodzianki! Sprawdź liczbę na kafelku znajdującym się na dole ekranu i wybieraj nową kartę ze stosu, aż natkniesz się na liczbę to dzieje się przed nim lub po nim. Możesz dotknąć kafelka, aby przenieść go w odpowiednie miejsce. Mahjoctopus jest tworzony przez Adgard. Zagraj w inne uzależniające gry na Poki: Pop It vs Spinner, Find The Candy, MadZOOng i Merge to Million. Możesz grać w Mahjoctopus za darmo na Poki. W Mahjoctopus można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

