Monster Duo to gra logiczna, w której łączysz dwie identyczne płytki trzema lub mniej liniami prostymi. Podobnie jak w przypadku gier Onet, ta gra mahjong ma wspaniały interfejs graficzny, fajne efekty, takie jak iskierki, urocze potwory i, co najważniejsze, niekończącą się zabawę! Eksploruj i ożywiaj mistyczny las, pokonując jego etapy. Etapy te składają się z różnych trudności i niespodzianek, takich jak małe potwory, które w rzeczywistości są magicznymi duchami Świętych Drzew! Otwórz wszystkie stwory, aby ożywić mistyczny las! Wszystko, co musisz zrobić na danym poziomie, to znaleźć dwie identyczne płytki i dopasować je, jeśli nic między nimi nie ma. Opłucz i powtarzaj, aż w grze nie będzie już więcej bloków. Śmiało, uratuj ten tajemniczy las! Połącz bloki - dotknij jednego bloku, aby go wybrać, a następnie dotknij innego, aby je sparować. Monster Duo jest tworzony przez PotatoJam. Graj w inne ich gry zręcznościowe na Poki: Numbers, Bring me Cakes, Onet Master, Onet Paradise i Solitaire Klondike 2.0. Na Poki możesz grać w Monster Duo za darmo. W Monster Duo można grać na komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Monster Duo. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.