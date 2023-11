Sudoku to gra logiczna, w której układasz ponumerowane bloki sudoku w różnych rzędach i kolumnach. Otrzymasz siatkę 9x9 z niektórymi liczbami już wypełnionymi. Wypełnij pozostałe kwadraty dowolną liczbą od 1 do 9. Łamigłówka jest ukończona, gdy w każdym rzędzie, każdej kolumnie i każdym kwadracie 3x3 w obrębie układanki znajdują się cyfry 1-9, przy czym każda liczba pojawia się tylko raz. Przeanalizuj przecinające się wiersze i kolumny, aby znaleźć brakujące liczby i ułożyć je w szereg, aby ukończyć sudoku. W tej grze są różne poziomy trudności, więc wybierz ten, który odpowiada Twojemu nastrojowi i ciesz się satysfakcjonującą łamigłówką! Użyj palca lub lewego przycisku myszy, aby wybrać kafelek. Do wpisania liczby możesz użyć klawiszy numerycznych lub panelu w grze. Musisz znaleźć odpowiednie cyfry dla każdej spacji. Każdy wiersz, kolumna i sekcja musi zawierać jedną cyfrę. Jeśli utkniesz, skorzystaj z podpowiedzi! Sudoku zostało stworzone przez InfinityGames, zespół tworzący gry z siedzibą w Portugalii. Zagraj w inne ich gry logiczne na Poki: Infinity Loop: Hex, Spider Solitaire, Energy, Infinity Loop, Merge Shapes, Shapes, Sudoblocks, Solitaire i Wood Blocks 3D. Możesz grać w Sudoku za darmo na Poki. W Sudoku można grać na komputerze i telefonie komórkowym urządzeń takich jak telefony i tablety.

