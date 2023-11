Murder to zabawna gra o zabójstwach stworzona przez Studio Seufz. Podkradnij się od tyłu króla i wyeliminuj go szybko i cicho. Uważaj – jeśli cię złapie, pójdzie z tobą do lochu! Zagraj w Murder i przekonaj się, jak wygląda życie typowego intrygującego wezyra. Jeśli ci się uda, zostaniesz nowym królem – ale uważaj, twój doradca szuka twojej korony! Doświadcz morderstwa online bezpośrednio w przeglądarce za pomocą Poki i przetestuj swoje umiejętności obserwacji i reakcji. Możesz grać w Murder za darmo, ale zły ruch może kosztować Cię życie. Przestrzeń - Szarża i dźgnięcie (zabójca), Spójrz za siebie (król)Murder zostało stworzone przez Studio Seufz z siedzibą w Stuttgarcie w Niemczech.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Murder. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.