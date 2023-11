Caesar's Day Off to zabawna gra symulacyjna, w której jesteś Juliuszem Cezarem i masz przed sobą wolny dzień. Czy kiedykolwiek chciałeś być zmęczonym cesarzem, który po prostu chce cieszyć się dniem wolnym? Jesteś we właściwym miejscu! Wykonuj proste gesty dłoni, aby komunikować się z obiektami. Kiedy coś zatwierdzasz, możesz dać sygnał kciukiem w górę. Wykonuj gesty w odwrotną stronę, jeśli chcesz, żeby twój lew zjadł kogoś. Ciężka jest głowa nosząca koronę, ale cięższe jest ciało, jeśli Cezar nie zamówi sałatki. Zaakceptuj (kciuk w górę) - klawisz strzałki w górę lub przesuń w górę Odrzuć (kciuk w dół) - klawisz strzałki w dół lub przesuń w dół Utworzono Dzień wolny Cezara przez Seufz Studio. Zagraj w inną grę na Poki: Murder.

Strona internetowa: poki.com

