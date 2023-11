Giraffe Winter Sports Simulator

Czy widziałeś kiedyś żyrafę zjeżdżającą po rampie narciarskiej? W tej grze to zrobisz! Cel jest prosty, niech żyrafa dotrze tak daleko, jak to możliwe! Łatwiej to powiedzieć niż zrobić, gdy żyrafa leci i kręci się w powietrzu. Chcesz udowodnić, że Twoja żyrafa ma zadatki na mistrza? Rywalizuj ze znajomymi w trybie gry dla dwóch graczy. Sterownica: Spacja lub kliknięcie myszą - Leć

Strona internetowa: poki.com

