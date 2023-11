Cover Orange: Pirates to platformowa gra logiczna, w której musisz układać obiekty, aby zakryć naszych pomarańczowych przyjaciół i chronić przed zbliżającym się kwaśnym deszczem. Nasz cytrusowy bohater powraca po więcej akcji, ale tym razem jesteśmy na śmiercionośnych wodach, otoczeni przez piratów. Przeciągnij każdy obiekt, na który pozwala gra, i upuść go, upuść go w sposób tworzący schronienie nad pomarańczami, podczas gdy wściekła chmura będzie nad nimi przechodzić. Nie zapomnij złapać ukrytej gwiazdy na każdym poziomie! Udostępnij okładkę Orange: Piraci z rodziną i przyjaciółmi, abyście mogli wspólnie rozwiązywać te zabawne łamigłówki! Na każdym poziomie musisz umieszczać elementy sceny, aby zmieniać otoczenie i chronić pomarańcze przed kwaśnym deszczem złej chmury. Te elementy sceny mogą się różnić w dowolny sposób, od trójkątnego bloku przez kolczaste kule niszczące lód po same pomarańcze. Użyj palca, myszy lub klawiatury, aby rozmieścić różne obiekty, które masz do dyspozycji, i upuść je w sposób tworzący schronienie nad pomarańczami. Poruszaj skrzynią - WASD, klawisze strzałek lub wskaźnik Upuść skrzynię - spacja. Okładka Pomarańczowa: Piraci została stworzona przez Johnny-K. Graj w inne ich gry platformowe z łamigłówkami na Poki: Cover Orange, Cover Orange: Space, Cover Orange: Journey i Cover Orange: Gangsters. Możesz grać w Cover Orange: Pirates online bez pobierania lub instalowania za darmo, korzystając z komputera stacjonarnego i urządzeń mobilnych na Poki.

