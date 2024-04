Pirates Merger to symulator bitwy łączenia, w którym musisz wybierać pomiędzy różnymi postaciami, aby połączyć się i zbudować armię, aby oblegać wroga. Wybieraj pomiędzy klasycznymi piratami a latającymi przyjaciółmi, aby połączyć się i zbudować niezwyciężoną armię. Dowodzij swoją armią i pokonuj wrogów dzięki strategicznemu pozycjonowaniu i brutalnej sile! Użyj myszki, aby klikać i przeciągać sojuszników jeden na drugiego, aby ich połączyć. Na urządzeniach mobilnych wystarczy przesunąć palcem! Pirates Merger zostało stworzone przez Beedo Games. Sprawdź inne ich gry na Poki: Base Defense, Blocky Snakes, Call of Tanks, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Mafia Wars i Tanko.io!

Strona internetowa: poki.com

