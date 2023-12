Base Defense 2 to gra typu tower defence, w której Twoim celem jest użycie różnych rodzajów broni, aby chronić swoją bazę przed hordami wrogów. Zacznij od przeciągnięcia swoich jednostek i upuszczenia ich na polu gry. Twoje jednostki będą automatycznie atakować nadciągających wrogów. Wszystko, co musisz zrobić, to kontrolować kolejność i rozmieszczenie jednostek. Będziesz łupić wrogów, których pokonasz, więc możesz wydać swoje zarobki na ulepszenie swoich jednostek lub zdobycie nowych, takich jak strzelcy, wartownicy, wieżyczki i nie tylko. Nie zapomnij ulepszyć i wzmocnić swojej obrony, aby uzyskać silniejszą obronę! Ile faz wrogów może przetrwać Twoja baza? Przeciągnij swoje jednostki i upuść je na podświetlonym kafelku, aby je umieścić. Twoje jednostki będą automatycznie atakować nadciągających wrogów. Jeśli chcesz ulepszyć jednostkę, dotknij ją i użyj przycisku aktualizacji w wyskakującym menu. Gra Base Defense 2 została stworzona przez Beedo Games. Zagraj w inne pełne akcji gry strategiczne na Poki: Pirate Defense, Call of Tanks, Base Defense, Blocky Snakes, Clash Of Armour, Clash of Skulls, Clash of Tanks, Dark Boy, Jelly Sokoban, Mafia Wars, Swingers i Tanko. ioW Base Defense 2 możesz grać za darmo na Poki. W Base Defense 2 możesz grać na swoim komputerze i urządzeniach mobilnych, takich jak telefony i tablety.

Strona internetowa: poki.com

