Find the Candy to gra logiczna z motywem ukrytych obiektów stworzona przez Adgard. Twoim celem jest zbadanie poziomów, zebranie jak największej liczby gwiazdek i prezentów, próbując znaleźć ukryte cukierki. W tej grze z ukrytymi obiektami Twoim zadaniem jest zlokalizowanie mnóstwa specjalnych obiektów i przechowywanie ich w Twojej gablocie. Możesz wchodzić w interakcję z obiektami, podnosząc je i przeciągając, aby odsłonić inne ukryte elementy. Spróbuj znaleźć wszystkie trzy gwiazdki na każdym poziomie! Wejdź w interakcję z obiektami, które widzisz w grze, klikając je lub przeciągając. W ten sposób odkryjesz wiele niespodzianek i zbierzesz wszystkie gwiazdki.Find the Candy jest tworzony przez Adgard. Zagraj w inną grę casual na Poki: MadZOOng

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Find The Candy. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.