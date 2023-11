The Pillar to pierwszoosobowa gra logiczna, której akcja rozgrywa się na tajemniczej wyspie. Poruszaj się po pięknym, tajemniczym świecie i rozwiązuj wszystkie zagadki, aby ukończyć tę wersję demonstracyjną! Grafika i ścieżka dźwiękowa są przepiękne, a zagadki powoli stają się coraz trudniejsze. To najnowsza ekscytująca odsłona gatunku zagadek. Czy potrafisz ukończyć demo The Pillar? Znajdź łamigłówki, aby je rozwiązać, klikając i przeciągając kafelki. Move - WASDFilar został stworzony przez PaperBunker s.r.o. To ich pierwsza gra na Poki.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji The Pillar. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.