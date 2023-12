Cover Orange: Gangsters to gra platformowa z łamigłówkami, w której musisz układać obiekty, aby zakryć naszych pomarańczowych przyjaciół i chronić przed zbliżającym się kwaśnym deszczem. Nasz cytrusowy bohater powraca po więcej akcji, ale tym razem gonią nas gangsterskie chmury, które są prawdopodobnie bardziej niebezpieczne niż zwykłe chmury. Przeciągnij każdy obiekt, na który pozwala gra, i upuść go, upuść go w sposób tworzący schronienie nad pomarańczami, podczas gdy wściekła chmura będzie nad nimi przechodzić. Nie zapomnij złapać ukrytej gwiazdy na każdym poziomie! Udostępnij okładkę Orange: Gangsterzy z rodziną i przyjaciółmi, abyście mogli wspólnie rozwiązywać te zabawne łamigłówki! Na każdym poziomie musisz rozmieścić elementy sceny, aby zmienić otoczenie i chronić pomarańcze przed kwaśnym deszczem złej chmury. Te elementy sceny mogą się różnić w dowolny sposób, od trójkątnego bloku przez kolczaste kule niszczące lód po same pomarańcze. Użyj palca, myszy lub klawiatury, aby rozmieścić różne obiekty, które masz do dyspozycji, i upuść je w sposób tworzący schronienie nad pomarańczami. Poruszaj skrzynią - WASD, klawisze strzałek lub wskaźnik Upuść skrzynię - spacja. Okładka Orange: Gangsters została stworzona przez Johnny-K. Graj w inne ich gry platformowe z łamigłówkami na Poki: Cover Orange, Cover Orange: Space i Cover Orange: Journey. Możesz grać w Cover Orange: Gangsters online bez pobierania lub instalowania za darmo, korzystając z komputera stacjonarnego i urządzeń mobilnych na Poki.

Strona internetowa: poki.com

