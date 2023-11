Brutal.io to gra internetowa twórcy Wings.io. Dołącz do tej sprytnej gry fizycznej 2D i graj w czasie rzeczywistym z milionami graczy na całym świecie. Kontroluj swój samochód i rzucaj cepakiem przeciwko innym graczom. Łatwy do gry, trudny do opanowania. Kliknij, aby zwolnić cep i kliknij ponownie, aby go odzyskać. Zieloni strażnicy ukradną ci energię, jeśli będziesz zbyt rozproszony. Rozgrywka w Brutal.io opiera się na czystej fizyce 2D. Po pewnym czasie gry zaczniesz opracowywać własne, inteligentne strategie łapania wrogów, czy to poprzez zmiażdżenie ich o ścianę, czekanie na nich przy wejściu do centralnego obszaru, czy też zaskakiwanie ich w środku między samochodem a cepakiem.

Strona internetowa: brutal.io

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Brutal.io. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.