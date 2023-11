Goose Game to wersja klasycznej gry planszowej, w której gracze muszą rzucić kostką, aby poruszyć swoje postacie i dotrzeć do ostatniego pola przed innymi. Ciesz się tą starą, znaną na całym świecie grą online i graj z rodziną i przyjaciółmi (do 6 osób!) lub przeciwko maszynie. Rzuć kostką, wykorzystaj dodatkowe pola, unikaj pułapek i dotrzyj do ostatniego pola przed innymi! Wybierz postać i rzuć kostkami w swojej turze, aby przejść przez planszę. Rzuć kostką - kliknij lewym przyciskiem myszy ikonęGoose Game została stworzona przez Codethislab.

Strona internetowa: poki.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Goose Game. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.