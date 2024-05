Woord to usługa zamiany tekstu na mowę (TTS), która konwertuje tekst na wysokiej jakości, naturalnie brzmiący dźwięk przy użyciu realistycznych ludzkich głosów. Umożliwia użytkownikom przekształcanie dowolnej zawartości tekstowej z Internetu w pliki audio. Woord wykorzystuje zaawansowaną sztuczną inteligencję i technologię uczenia maszynowego do syntezy naturalnie brzmiącej mowy. Oto jak to działa w 3 prostych krokach: * Wyślij tekst: udostępnij adres URL dowolnego artykułu lub prześlij treść tekstową bezpośrednio do programu Word. Można także skorzystać z interfejsu API programu Word. * Wybierz głos: wybierz spośród ponad 50 głosów w 21 językach. Głosy różnią się w zależności od płci, języka i akcentu. * Pobierz/odtwórz dźwięk: Woord tworzy plik audio, który brzmi jak mówiąca prawdziwa osoba. Możesz pobrać plik MP3 lub osadzić odtwarzacz audio.

Strona internetowa: getwoord.com

