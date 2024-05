Listnr to internetowe narzędzie do zamiany tekstu na mowę opracowane przez firmę Listnr Inc., które konwertuje tekst na realistyczną mowę przy użyciu zaawansowanych głosów AI. Kluczowe funkcje obejmują: * Ponad 900 głosów w 142 językach * Naturalne, ludzkie głosy * Konfigurowalny głos za pomocą wysokości, szybkości, pauz itp * Pobierz pliki MP3 i WAV * Wbudowany odtwarzacz audio * Hosting podcastów * API dla programistów * Plany bezpłatne i płatne Listnr wykorzystuje najnowocześniejszą sztuczną inteligencję do generowania z tekstu głosów brzmiących jak ludzie: * Prześlij plik tekstowy lub wpisz/wklej tekst * Wybierz jeden z ponad 900 głosów AI * Podgląd i dostosowywanie za pomocą wysokości, prędkości itp * Pobierz realistyczny lektor w formacie MP3 lub WAV * Osadź odtwarzacz audio lub hostuj podcasty * Udostępniaj swoje treści audio w dowolnym miejscu * Zaawansowane sieci neuronowe naśladują ludzkie wzorce wokalne, tworząc niesamowicie naturalne rezultaty brzmieniowe.

Strona internetowa: listnr.ai

