Speechactors to narzędzie w chmurze do generowania tekstu na mowę oparte na sztucznej inteligencji. Możesz łatwo przekonwertować tekst na naturalnie brzmiącą mowę i natychmiast pobrać go jako plik MP3. Platforma oferuje style głosu w różnych tonach, takie jak wesoły, przyjazny, obsługa klienta i ekscytacja. Speechactors zapewnia kilka funkcji, w tym kontrolę tempa mowy, regulację głośności, edycję tonu i inne. Celem jest zapewnienie klientom generacji głosu o jak najbardziej ludzkim brzmieniu za pomocą narzędzi łatwych w obsłudze. Ceny oparte są na miesięcznych subskrypcjach lub modelu jednorazowego zakupu, a obsługa klienta jest rozszerzona za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Strona internetowa: speechactors.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Speechactors. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.