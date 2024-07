Free TTS to wiodący internetowy konwerter tekstu na mowę, który obsługuje prawie wszystkie języki. Przeznaczony jest do tworzenia wysokiej jakości plików audio z naturalnie brzmiącymi głosami, dzięki czemu nadaje się do różnych projektów. Narzędzie jest bezpłatne i pozwala na wykorzystanie komercyjne. Proces konwersji tekstu na mowę jest prosty i szybki dzięki potężnemu silnikowi AI, który jest zasilany przez uczenie maszynowe Google i możliwości TTS. Zapewnia to wydajną pracę i wysoką jakość dźwięku. Jedną z godnych uwagi cech Free TTS jest obsługa języka SSML (Speech Synthesis Markup Language), który umożliwia użytkownikom dostosowywanie dźwięku poprzez dostarczanie szczegółowych informacji o pauzach, formatowaniu dźwięku, datach, akronimach, i więcej. Ta funkcja zapewnia elastyczność i poprawia ogólne wrażenia dźwiękowe. Narzędzie oferuje szeroką gamę rodzimych głosów i języków, w tym angielski (amerykański), afrikaans, arabski, bengalski, bułgarski i wiele innych. Głosów tych można używać do różnych celów, takich jak dodawanie narracji do filmów, tworzenie filmów generowanych przez sztuczną inteligencję lub filmów promocyjnych. Aby skorzystać z bezpłatnego TTS, użytkownicy muszą po prostu skopiować i wkleić tekst, który chcą przekonwertować, do narzędzia. Przekonwertowany plik audio można następnie pobrać jako plik MP3. Rejestracja nie jest wymagana, a w celu zachowania bezpieczeństwa pliki audio są automatycznie usuwane w ciągu 24 godzin. Podsumowując, Free TTS to przyjazny dla użytkownika i niezawodny konwerter tekstu na mowę online, oferujący naturalnie brzmiące głosy w różnych językach. Potężny silnik AI i obsługa SSML sprawiają, że jest to cenne narzędzie do szerokiego zakresu zastosowań.

Strona internetowa: freetts.com

