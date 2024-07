Wonderslide to narzędzie do tworzenia prezentacji oparte na sztucznej inteligencji, które oferuje szybki i łatwy sposób projektowania oszałamiających prezentacji. Dzięki Wonderslide użytkownicy mogą przesyłać swoje wersje robocze slajdów, a projektant AI, zasilany siecią neuronową, szybko znajduje idealny projekt dla ich prezentacji. Gotową prezentację można pobrać w ciągu zaledwie kilku sekund. Jedną z kluczowych cech Wonderslide jest łatwość wprowadzania zmian w projekcie lub kolorystyce slajdu za pomocą jednego kliknięcia. Projektant AI zajmuje się wszystkimi niezbędnymi dostosowaniami, eliminując potrzebę przeprowadzania przez użytkowników niepotrzebnych ustawień. Narzędzie umożliwia także personalizację i budowanie marki, umożliwiając użytkownikom wybór kolorów, czcionek i stylów zgodnych z księgą marki ich firmy oraz dodanie logo do wszystkich slajdów. Przyjazna interakcja to kolejna zaleta Wonderslide, ponieważ płynnie współpracuje z plikami PowerPoint i Prezentacjami Google. Projektant AI porządkuje i wyrównuje wszystkie elementy, zwracając plik, który użytkownicy mogą w razie potrzeby dalej edytować. Wonderslide cieszy się popularnością wśród profesjonalistów ze średnich i małych firm, którzy chcą zaoszczędzić czas na projektowaniu prezentacji i skupić się na ważniejszych zadaniach. Jest to szczególnie korzystne dla osób takich jak przedstawiciele handlowi, menedżerowie HR i współpracownicy ds. marketingu, którzy nie mogą spędzać dużo czasu na projektowaniu. Narzędzie oferuje bezpłatny okres próbny wynoszący 7 dni, podczas którego użytkownicy mogą przetwarzać nieograniczoną liczbę plików roboczych i podglądać projekty. Wonderslide zapewnia również elastyczne plany cenowe, w tym plan roczny z 40% rabatem i plan miesięczny, zapewniający użytkownikom pełny dostęp do wszystkich funkcji. Dostępne są również plany Enterprise, oferujące opcje dostosowywania do specyficznych potrzeb firm. W przyszłości Wonderslide ma na celu poprawę kompozycji slajdów za pomocą tabel, wykresów i schematów, a także tworzenie imponujących wykresów i wykresów na podstawie danych użytkowników. Zachęcamy użytkowników do dzielenia się swoimi opiniami z zespołem w celu ciągłego doskonalenia.

Strona internetowa: wonderslide.com

