企业微信 WeCom to profesjonalne narzędzie do zarządzania biurem stworzone przez zespół Tencent WeChat dla firm. Połączony z wiadomościami WeChat, miniprogramami i WeChat Pay, ma potężne możliwości przesyłania wiadomości dostosowane do WeChat i jest wyposażony w szeroką gamę bezpłatnych aplikacji OA, które pomagają firmom osiągnąć efektywną pracę i zarządzanie wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Dzięki kompleksowemu bezpieczeństwu, międzynarodowej autoryzowanej certyfikacji i szyfrowaniu na poziomie banku zapewni bezpieczeństwo danych Twojej firmy.

Strona internetowa: work.weixin.qq.com

