Alibaba 1688 to profesjonalna platforma zakupów hurtowych w handlu elektronicznym B2B, gromadząca dużą liczbę sprzedawców Taobao, sprzedawców w centrach handlowych Tmall, sprzedawców Weidian, sprzedawców biznesowych WeChat, użytkowników Qianniu, sprzedawców Wangwang (Wangxin) i przedsiębiorców offline, aby się wzbogacić. sprzedawcom w Yiwu pobranie aplikacji Alibaba na telefon komórkowy może również pomóc mikrofirmom i mikrosklepom w zakupach online w identyfikacji i wyborze towarów, rekrutacji inwestorów i dołączeniu, wspieraniu dropshippingu, sprzedaży hurtowej odzieży i innych firm. Na platformie użytkownicy mogą znaleźć źródła towarów w różnych kategoriach (modna odzież damska, odzież męska, odzież dla mamy i dziecka, artykuły do ​​dekoracji wnętrz i materiały budowlane, zabawki, artykuły gospodarstwa domowego, artykuły codziennego użytku, hurtownia etui do telefonów komórkowych itp.).

Strona internetowa: 1688.com

