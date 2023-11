Pinduoduo, pionier nowego handlu elektronicznego, to popularna aplikacja do zakupów mobilnych w Chinach. Inicjując składanie zamówień wśród znajomych, rodziny, sąsiadów itp., Pinduoduo poznaje konsumentów poprzez składanie zamówień i wykorzystuje algorytmy maszynowe do tworzenia dokładnych rekomendacji i dopasowań, dzięki czemu użytkownicy mogą kupować lepsze rzeczy po niższych cenach i doświadczać więcej. Niedrogie i przyjemne.

Strona internetowa: yangkeduo.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji 拼多多. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.