Firma Veeam, światowy lider na rynku ochrony danych i odzyskiwania oprogramowania ransomware, ma misję umożliwienia każdej organizacji nie tylko odbudowania się po awarii lub utracie danych, ale także odbicia się do przodu. Dzięki rozwiązaniu Veeam organizacje osiągają radykalną odporność dzięki bezpieczeństwu danych, ich odzyskiwaniu i wolności danych w chmurze hybrydowej. Platforma Veeam Data Platform to jedno rozwiązanie dla środowisk chmurowych, wirtualnych, fizycznych, SaaS i Kubernetes, które daje liderom IT i bezpieczeństwu pewność, że ich aplikacje i dane są chronione i zawsze dostępne. Firma Veeam z siedzibą w Seattle w stanie Waszyngton i biurami w ponad 30 krajach chroni ponad 450 000 klientów na całym świecie, w tym 73% z listy Global 2000, którzy ufają firmie Veeam w zakresie zapewnienia ciągłości działania ich firm.

Strona internetowa: veeam.com

