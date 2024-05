Upfort to wiodąca platforma bezpieczeństwa cybernetycznego i ubezpieczeń, która zapewnia kompleksową ochronę przed ewoluującymi zagrożeniami cybernetycznymi. Założona w 2017 roku w celu rozszerzenia globalnego dostępu do odporności cybernetycznej, firma Upfort sprawia, że ​​ryzyko cybernetyczne jest łatwe do zarządzania i proste do ubezpieczenia. Upfort dostarcza zabezpieczenia „pod klucz”, które w sposób proaktywny ograniczają ryzyko i zapewniają kompleksowe ubezpieczenie cybernetyczne oferowane przez wiodących ubezpieczycieli. Dzięki zastrzeżonym danym i inteligentnej automatyzacji sztuczna inteligencja Upfort przewiduje ryzyko i usprawnia jego ograniczanie, zapewniając bezproblemowe gwarantowanie ryzyka. Ubezpieczyciele, brokerzy i doradcy ds. ryzyka współpracują z firmą Upfort, aby zapewnić klientom odporność i spokój ducha w obliczu zagrożeń cybernetycznych.

