TodayTix nie bez powodu jest najwyżej ocenianą aplikacją do sprzedaży biletów. Przeglądaj tysiące przedstawień teatralnych w ponad 15 miastach na całym świecie, uzyskaj dostęp do ekskluzywnych cen zarówno biletów jednodniowych, jak i przedstawień w przedsprzedaży, a także wymelduj się w ciągu kilku sekund, korzystając z wielu wygodnych metod płatności. Nieważne, gdzie jesteś, jaki program chcesz obejrzeć i kiedy chcesz go obejrzeć: mamy dla Ciebie miejsce.

Strona internetowa: todaytix.com

