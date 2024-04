Dzięki aplikacji GigRev skierowanej bezpośrednio do fanów możesz transmitować na żywo do swoich fanów, przesyłać zdjęcia, ekskluzywne filmy i muzykę, sprzedawać towary, zamieszczać listy występów i wydarzeń oraz zapewniać wyłączny dostęp do biletów w przedsprzedaży. A wszystko to przy świadomości, kim naprawdę są Twoi fani. Jeśli więc chcesz czegoś więcej niż tylko widoku, słuchania lub pomiaru swojego sukcesu, możemy przywrócić Ci kontrolę. Bezpośredni marketing fanowski działa!

shop.gigrev.com

