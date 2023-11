Handy to wiodąca platforma łącząca osoby poszukujące usług domowych z najwyższej jakości, wstępnie sprawdzonymi niezależnymi specjalistami w dziedzinie usług. Od sprzątania domu po usługi złotej rączki, Handy co tydzień błyskawicznie łączy tysiące klientów z najwyżej ocenianymi profesjonalistami w miastach na całym świecie. Dzięki płynnemu, 60-sekundowemu procesowi rezerwacji, bezpiecznym płatnościom i gwarancji Handy Happiness, Handy to najłatwiejszy i najwygodniejszy sposób rezerwacji usług domowych.

Strona internetowa: handy.com

