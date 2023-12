The Economist to międzynarodowy tygodnik drukowany w formacie magazynu i publikowany cyfrowo, skupiający się na sprawach bieżących, międzynarodowym biznesie, polityce i technologii. Gazeta z siedzibą w Londynie jest własnością The Economist Group, a jej główne redakcje znajdują się w Stanach Zjednoczonych, a także w głównych miastach Europy kontynentalnej, Azji i Bliskiego Wschodu. W sierpniu 2015 r. Pearson sprzedał swoje 50% udziałów w gazecie firmie inwestycyjnej włoskiej rodziny Agnelli, Exor, za 469 mln funtów (531 mln dolarów), a gazeta odkupiła pozostałe akcje za 185 mln funtów (206 mln dolarów). W 2019 r. jego średni światowy nakład drukowany wyniósł ponad 909 476; liczba ta, w połączeniu z obecnością cyfrową, wynosi ponad 1,6 miliona. Według stanu na 2016 r. na platformach mediów społecznościowych dociera do 35 milionów odbiorców. Gazeta kładzie szczególny nacisk na dziennikarstwo i analizy danych, a nie na oryginalne raporty, co spotyka się zarówno z krytyką, jak i uznaniem. Założony w 1843 r. czasopismo The Economist zostało po raz pierwszy rozpowszechnione przez szkockiego ekonomistę Jamesa Wilsona w celu zebrania poparcia dla zniesienia brytyjskich przepisów dotyczących kukurydzy (1815–1846), systemu ceł importowych. Z biegiem czasu zasięg gazety rozszerzył się na ekonomię polityczną i ostatecznie zaczął publikować artykuły na temat bieżących wydarzeń, finansów, handlu i brytyjskiej polityki. Od połowy do końca XX wieku znacznie rozszerzył swój układ i format, dodając felietony z opiniami, raporty specjalne, karykatury polityczne, listy czytelników, artykuły tytułowe, krytykę sztuki, recenzje książek i funkcje technologiczne. Gazetę można często rozpoznać po czerwonej tabliczce znamionowej wozu strażackiego i ilustrowanych, tematycznych okładkach. Poszczególne artykuły pisane są anonimowo, bez podpisu, tak aby gazeta przemawiała jednym, zbiorowym głosem. Uzupełnia go siostrzany magazyn lifestylowy 1843 oraz różnorodne podcasty, filmy i książki. Stanowisko redakcyjne The Economist koncentruje się przede wszystkim wokół liberalizmu klasycznego, społecznego, a przede wszystkim gospodarczego. Od momentu powstania wspiera radykalny centryzm, faworyzując politykę i rządy utrzymujące politykę centrową. Gazeta zazwyczaj opowiada się za liberalizmem gospodarczym, zwłaszcza wolnym rynkiem, wolnym handlem, wolną imigracją, deregulacją i globalizacją. Pomimo wyraźnego stanowiska redakcyjnego, uważa się, że ma niewielką stronniczość w zakresie raportowania i rygorystycznie sprawdza fakty i rygorystycznie kopiuje. Szerokie wykorzystanie gier słownych, wysokie ceny prenumeraty i głębokość publikacji sprawiły, że gazeta zyskała zamożnych i wykształconych czytelników, co wywołuje zarówno pozytywne, jak i negatywne konotacje. W związku z tym twierdzi, że ma wpływowych czytelników wśród wybitnych liderów biznesu i decydentów.

Strona internetowa: economist.com

