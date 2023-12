BBC News to operacyjny oddział brytyjskiej korporacji Broadcasting Corporation (BBC), odpowiedzialny za gromadzenie i nadawanie wiadomości i wydarzeń bieżących. Departament jest największą na świecie organizacją informacyjną i generuje około 120 godzin audycji radiowych i telewizyjnych każdego dnia, a także relacje w Internecie. Serwis obsługuje 50 zagranicznych biur informacyjnych z ponad 250 korespondentami na całym świecie. Fran Unsworth jest dyrektorem ds. wiadomości i spraw bieżących od stycznia 2018 r. Roczny budżet działu przekracza 350 milionów funtów; zatrudnia 3500 pracowników, z czego 2000 to dziennikarze. Działy wiadomości krajowych, globalnych i internetowych BBC News mieszczą się w największym w Europie newsroomie na żywo, w Broadcasting House w centrum Londynu. Relacje parlamentarne są produkowane i nadawane w studiach w Millbank w Londynie. Za pośrednictwem angielskich regionów BBC BBC posiada także centra regionalne w całej Anglii oraz krajowe centra informacyjne w Irlandii Północnej, Szkocji i Walii. Wszystkie kraje i regiony Anglii tworzą własne lokalne programy informacyjne oraz inne programy publicystyczne i sportowe. BBC jest quasi-autonomiczną korporacją upoważnioną na mocy statutu królewskiego, co czyni ją operacyjnie niezależną od rządu, który nie ma uprawnień do powoływania ani odwoływania dyrektora generalnego ani wymagania od niego bezstronności. Jednakże, podobnie jak w przypadku wszystkich głównych mediów, został oskarżony o stronniczość polityczną z całego spektrum politycznego, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i za granicą.

