Oprogramowanie do identyfikacji gości - Najpopularniejsze aplikacje

Firmy wykorzystują oprogramowanie do identyfikacji gości do tworzenia profili osób odwiedzających ich strony internetowe, mając na celu przekształcenie ich w klientów. W przeciwieństwie do wielu rozwiązań do projektowania i zarządzania witrynami internetowymi, które jedynie dostarczają statystyk, takich jak liczba odwiedzających i liczba odwiedzin, brakuje im szczegółowych informacji o profilu odwiedzających witrynę. Oprogramowanie do identyfikacji odwiedzających wypełnia tę lukę, dostarczając sprzedawcom niezbędnych informacji o osobach odwiedzających witrynę, umożliwiając im przekształcenie tych odwiedzających w potencjalnych klientów. Marketerzy mogą również wykorzystać oprogramowanie do identyfikacji gości, aby zwiększyć precyzję kierowania treści na osoby odwiedzające witrynę.