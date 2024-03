IPFingerprint to oprogramowanie do analizy sieci, które umożliwia przekształcanie nieznanych gości internetowych w biznes. IPFingerprint zidentyfikuje firmy przeglądające Twoją witrynę i pokaże Ci przeglądane strony, usługi lub produkty. Dowiesz się również, w jaki sposób odwiedzający trafili na Twoją witrynę i, jeśli za pośrednictwem Google Ads, jakich wyrażeń użyli, aby tam dotrzeć. Więcej klientów prowadzi do Twojej ścieżki bez zwiększania budżetu marketingowego! Podsumowanie informacji IPFingerprint… Tożsamość firmy i dane kontaktowe Źródło odwiedzających (Google, link do kampanii, Facebook, Google Ads itp.) Odsłony i czas trwania wizyt Firmowe i indywidualne adresy e-mail

