Fastbase to firma zajmująca się analizą sieci i baz danych, oferująca coraz większy zestaw narzędzi wspierających marketing i sprzedaż B2B. Fastbase zostało założone w 2014 roku, a w czerwcu 2016 Fastbase uruchomiło Fastbase WebLeads, czyli dodatek do Google Analytics, który identyfikuje firmy odwiedzające Twoją witrynę. Fastbase WebLeads to narzędzie do śledzenia osób odwiedzających stronę internetową dla Google Analytics, które umożliwia odkrywanie firm i organizacji wykazujących zainteresowanie Twoją firmą, informacji, których szukają oraz przeglądanych stron. Łącząc dane porównawcze i wbudowane monitorowanie potencjalnych klientów internetowych, aplikacja Fastbase SaaS zapewnia prawdziwe zrozumienie odbiorców cyfrowych. Rejestracja i rozpoczęcie korzystania z Fastbase WebLeads jest prosta, wystarczy zalogować się na konto Google Analytics i wyrazić zgodę na dostęp Fastbase do danych Google Analytics. Za pierwszym razem w aplikacji Fastbase Fastbase pobiera potencjalnych klientów z Twojego konta analitycznego, a następnie rozpoczyna ich przetwarzanie. W menu głównym dostępna jest wyszukiwarka leadów oraz filtr lokalizacji. Główne widoki to: - Statystyki - Nowi potencjalni klienci - Leady internetowe - Gorące potencjalni klienci - Potencjalni klienci z Google Ads - Pokaż mapę Opcja „Statystyki” jest bardzo przydatna, jeśli chodzi o uzyskanie migawki ostatniej aktywności – pokazanie najbardziej aktywnych gości i ich segmentacji według branży i kraju , chociaż użycie opcji „Mapa” jest również przydatnym sposobem na natychmiastowe sprawdzenie, gdzie na całym świecie znajdują się osoby odwiedzające Twoją witrynę. Większość opcji jest oczywista. Fastbase WebLeads jest przeznaczony do generowania leadów B2B. Możesz tworzyć filtry (odwiedzający z określonego kraju, odwiedzający, którzy obejrzeli określoną stronę itp.) i eksportować do arkuszy Excel i Google.

