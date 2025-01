Oprogramowanie do marketingu lokalnego - Najpopularniejsze aplikacje - Polinezja Francuska

SOCi

meetsoci.com

SOCi to wiodąca chmura CoMarketing dla przedsiębiorstw mających wiele lokalizacji. Umożliwiamy firmom takim jak Ace Hardware, Jersey Mike's, Kumon i Ford automatyzację i skalowanie działań marketingowych we wszystkich lokalizacjach i kanałach cyfrowych w sposób ukierunkowany na markę, udoskonalony lokalnie i połączony z danymi. Dzięki wykorzystaniu najlepszej w swojej klasie generatywnej sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego platforma SOCi Genius zapewnia przedsiębiorstwom działającym w wielu lokalizacjach przydatne spostrzeżenia i rekomendacje, jednocześnie automatyzując ich najważniejsze przepływy pracy na dużą skalę. Dzięki SOCi firmy mogą wzmocnić swoją obecność cyfrową w lokalnych wyszukiwarkach i na stronach społecznościowych, chroniąc jednocześnie swoją reputację w Internecie, zwiększając zaangażowanie klientów i wiodące wyniki na rynku. Skalowalna i scentralizowana technologia platformy SOCi zapewnia wszelkie narzędzia niezbędne firmom wielolokacyjnym i wielorodzinnym do zarządzania lokalnymi działaniami marketingowymi, w tym: Intuicyjny pulpit nawigacyjny — po zalogowaniu się do SOCi użytkownicy witani są wysokim poziomem, a jednocześnie kompleksowym i łatwym do odczytania pulpitem nawigacyjnym, prezentującym analizy, wydajność treści we wszystkich lokalizacjach korzystających z SOCi, rozmowy i komentarze wymagające uwagi, najnowsze recenzje i wiele więcej! * Informacje o firmach: podnieś widoczność w wyszukiwarkach lokalnych na nowy poziom, zapewniając dokładne i spójne informacje w setkach lub tysiącach wpisów o firmach. * Słuchanie: odkryj i zbuduj autentyczną strategię dotyczącą treści, bogate profile odbiorców i udowodnij zwrot z inwestycji w strategię kampanii dzięki Słuchaniu. Słuchaj swoich konkurentów, twórz analizy nastrojów i treści generowane przez użytkowników, a wszystko to dzięki SOCi. * Strony lokalne/lokalizator: zapewnij konsumentom markową i zlokalizowaną podróż, od świadomości po konwersję, na tysiącach stron zoptymalizowanych pod kątem wyszukiwania. * Recenzje: koordynuj odpowiedzi na recenzje spójne z marką, śledź nastroje w recenzjach i monitoruj spostrzeżenia dotyczące reputacji konkurencji, aby zmienić swoją reputację w dowolnym miejscu. * Społecznościowe: umożliwienie zespołom korporacyjnym i lokalnym dostarczania zgodnych z marką reakcji na działania społeczne i publikowania najskuteczniejszych treści społecznościowych dzięki usprawnionym przepływom pracy w wielu lokalizacjach. * Ankiety: Utrzymuj i rozwijaj swoich klientów poprzez aktywne pozyskiwanie opinii klientów i zarządzanie nimi za pomocą najpotężniejszego rozwiązania do ankiet dla lokalnych marketerów. * Reklamy: Umożliwianie marketerom działającym w wielu lokalizacjach skutecznego zarządzania zlokalizowanymi kampaniami reklam w mediach społecznościowych i promowaniem postów w setkach lub tysiącach lokalizacji. * SmartBot: zwiększ zaangażowanie w czasie rzeczywistym i generuj potencjalnych klientów 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu we wszystkich lokalizacjach dzięki automatycznym chatbotom na kontach Facebook Messenger i Google Business Messages oraz funkcjom SMS. Z łatwością twórz zlokalizowane tematy na dużą skalę w ciągu kilku minut i zacznij zbierać informacje o klientach, aby nigdy nie przegapić potencjalnego klienta. * Statystyki i raporty: dowiedz się, które lokalizacje są skuteczne, a które nie, i wykorzystaj te spostrzeżenia do wzmocnienia swojej lokalnej strategii marketingowej. Dostosuj bardzo wizualne, wciągające raporty z wieloma opcjami dostarczania. SOCi Go (aplikacja mobilna): ta sama podstawowa platforma SOCi, którą uwielbiasz, teraz dostępna na urządzeniach mobilnych. Publikuj treści, odpowiadaj klientom i otrzymuj powiadomienia na dowolnym urządzeniu mobilnym, w dowolnym momencie. SOCi służy jako infrastruktura, na której zarządza się dziesiątkami tysięcy stron lokalnych. SOCi jest w pełni zintegrowany z najpopularniejszymi wyszukiwarkami, mediami społecznościowymi i sieciami zarządzania reputacją, takimi jak Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google Moja Firma, Yelp i nie tylko.