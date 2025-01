Oprogramowanie do przechwytywania leadów - Najpopularniejsze aplikacje - Filipiny

Surfe

surfe.com

Dodawaj kontakty, znajduj odpowiednie e-maile i synchronizuj rozmowy LinkedIn i Sales Navigator z CRM za pomocą prostego rozszerzenia Surfe do przeglądarki Chrome. Surfe to rozwiązanie nr 1 do integracji Twojego... Pokaż więcej RM z LinkedIn w celu • wyeliminowania konieczności ręcznego wprowadzania danych • poprawy jakości danych poprzez wzbogacanie • uzyskania wglądu w statusy kontaktów, potencjalnych klientów i transakcji • zwiększenia produktywności sprzedaży Kompatybilny z HubSpot , Salesforce, Pipedrive, Copper i Salesloft. Uwielbiany przez Google, Ubera, AWS, Bolta. Ponad 80% leadów B2B pochodzi z LinkedIn, ale nie jest on zoptymalizowany pod kątem sprzedaży. Ręczne wprowadzanie danych z LinkedIn do CRM zajmuje wiele godzin i może prowadzić do niespójności danych, które negatywnie wpływają na wyniki sprzedaży. Ponadto dostęp do właściwych danych we właściwym czasie może stanowić wyzwanie i utrudniać generowanie przychodów. Dla zespołów sprzedaży i przychodów, które chcą zaoszczędzić czas na zadaniach administracyjnych i osiągnąć optymalną dokładność danych CRM. Jako narzędzie zgodne z RODO i posiadające certyfikat ISO27001, Surfe pomaga Twojemu zespołowi działać w oparciu o złoty standard danych, upewniając się, że wszystko jest uporządkowane, skategoryzowane, aktualizowane i chronione.