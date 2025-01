Oprogramowanie do przechwytywania leadów - Najpopularniejsze aplikacje - Polinezja Francuska

Expandi

Expandi to narzędzie do automatyzacji LinkedIn, które umożliwia najbezpieczniejsze docieranie do potencjalnych klientów przy użyciu podejścia omnichannel. Dzięki Expandi nie musisz być ekspertem LinkedIn, aby uzyskać wyniki i usprawnić swoją grę dotarcia do LinkedIn. Skontaktuj się z potencjalnymi klientami na LinkedIn lub przez e-mail za pomocą inteligentnych, zautomatyzowanych sekwencji. Uruchom pierwszą kampanię w 15 minut i zobacz wyniki w ciągu 24 godzin. Naszą misją jest stać się najbezpieczniejszym i najmądrzejszym sposobem na osiągnięcie wielokanałowego zasięgu dla Twojej firmy. Z wiodącymi na rynku funkcjami, takimi jak: • Inteligentne narzędzie do tworzenia kampanii: z działaniami takimi jak popieranie potencjalnych klientów i śledzenie ich strony firmowej. • Możliwości wydarzeń w serwisie LinkedIn obejmują zapraszanie sieci do przyłączenia się do wydarzenia lub wysyłanie wiadomości do wszystkich osób, które uczestniczyły w organizowanym przez Ciebie wydarzeniu. • Integracja z Hyperise: możliwość wysyłania spersonalizowanych zdjęć i gifów, aby wyróżnić się na LinkedIn. • ... i wiele więcej Czy chcesz dowiedzieć się więcej? Odwiedź naszą stronę internetową lub napisz na adres [email protected], aby rozpocząć bezpłatny okres próbny.