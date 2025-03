Oprogramowanie do zarządzania pomysłami - Najpopularniejsze aplikacje - Stany Zjednoczone

MeisterTask

meistertask.com

MeisterTask to internetowe narzędzie do zarządzania zadaniami i projektami, które jest idealne do zarządzania projektami. Jego pięknie zaprojektowany interfejs, intuicyjna funkcjonalność i bezproblemowe integracje z innymi narzędziami sprawiają, że jest to logiczny wybór dla zespołów projektowych. MeisterTask oferuje bezpłatny podstawowy plan (do 3 projektów), a płatne subskrypcje zaczynają się od 12,50 € za użytkownika miesięcznie. Oprócz konfigurowalnych płyt projektowych w stylu Kanban, MeisterTask oferuje wiele potężnych funkcji zaprojektowanych do usprawnienia prac projektowych. Obciążenie pracą można zarządzać za pomocą osi czasu: przegląd zadań w stylu Gantta, które wskazują wąskie gardła i utrzymują płynnie projekty. Użytkownicy mogą skonfigurować automatyczne przyspieszenie pracy ręcznej lub automatycznie wykonać określone zadania. Meistertask jest częścią Meister Suite, grupy produktów do nieskazitelnego zarządzania przepływem pracy. Od ideacji narzędzia do mapowania umysłu, MindMeister, po dokumentację online w Meisternote, każdy członek zespołu odblokowuje potężny zestaw narzędzi, który napędza projekty na każdym kroku.