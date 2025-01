Oprogramowanie do rozpoznawania pracowników - Najpopularniejsze aplikacje - Rosja

Advantage Club

Advantage Club to globalna platforma angażująca pracowników, poprawiająca doświadczenia i dobre samopoczucie w miejscu pracy dzięki funkcjom takim jak nagrody, uznanie, dodatki, elastyczne świadczenia pracownicze i budowanie społeczności na ujednoliconej platformie. - Jesteśmy kompleksową cyfrową platformą nagradzania i uznawania, która umożliwia menedżerom i organizacjom docenianie pracowników za ich wysiłki, a wszystko to za jednym kliknięciem. Za pośrednictwem platformy pracownicy mogą przybijać piątki, lajkować, komentować i nie tylko, aby wyrazić swoje uznanie dla swoich współpracowników. Nasza platforma R&R jest również połączona z globalnym rynkiem realizacji nagród, który pozwala pracownikom wybierać spośród ponad 10 000 globalnych marek. - Nasze rozwiązanie Perks & Privileges umożliwia organizacjom dodanie czegoś specjalnego do zarobków pracowników poprzez oferowanie unikalnych i ekskluzywnych ofert i ofert korporacyjnych w całym kraju. Dzięki naszej ofercie elastycznych świadczeń firmy mogą tworzyć wiele typów portfeli pracowniczych dostosowanych do konkretnych rynków, np. wellness, praca w domu, portfele L&D i nie tylko. - Nasze rozwiązanie Community and Fun Zone łączy wiele programów angażujących pracowników w ramach jednej platformy. Dzięki programom takim jak gry wewnątrzkorporacyjne z rankingami na żywo, rynki peer-to-peer i kluby hobbystyczne, nasze rozwiązanie oferuje coś wyjątkowego, umożliwiając jednoczenie pracowników każdego typu organizacji. - Nasze rozwiązanie Financial Wellness pomaga pracownikom zyskać świadomość finansową, oferując możliwości oszczędzania oraz uzyskiwania pożyczek i zaliczek na wynagrodzenia po przystępnych cenach i zerowych stopach procentowych. Informacje o Advantage Club Jesteśmy globalną platformą zaangażowania pracowników z funkcjami takimi jak nagrody, uznanie, budowanie społeczności i FlexBen na ujednoliconej platformie. Zapewniamy kompleksowe rozwiązania ułatwiające zaangażowanie pracowników poprzez ekskluzywne przywileje i nagrody oferowane przez ponad 10 000 partnerów marki. Założony w 2016 roku Advantage Club jest pomysłem absolwentów studiów podyplomowych na Uniwersytecie Kalifornijskim w Los Angeles, Sourabha Deorah i Smiti Bhatt Deorah, którzy zidentyfikowali świadczenia pracownicze jako przestrzeń do powodowania zakłóceń przy użyciu eksploracji i analityki danych. Od tego czasu na nowo definiujemy świadczenia pracownicze poza tradycyjnymi funduszami emerytalnymi i polityką rabatów korporacyjnych. Obecnie z siedzibą w Delaware obsługujemy ponad 3 miliony użytkowników i ponad 1000 imponujących portfeli klientów obejmujących Accenture, BCG, Concentrix, Tele Performance, Hexaware, Target i wiele innych, obecnych w ponad 100 krajach. Jesteśmy dumni, że możemy zapewnić skalowalny, dostosowywalny i opłacalny program, który przenosi zaangażowanie pracowników na wyższy poziom. Nasza ujednolicona platforma zapewnia szeroką gamę programów uznania, w tym nagrody z okazji kamieni milowych/rocznic/lat stażu pracy, premie punktowe w czasie rzeczywistym, automatyczne zachęty, wzajemne uznanie, programy onboardingowe, programy odnowy biologicznej, kwartalne i roczne nagrody za wyniki , programy kart podarunkowych, ekskluzywne oferty ponad 10 000 światowych marek itp. W 2022 roku otrzymaliśmy nagrody „Doskonałość w globalnym programie R&R”, „Doskonałość w zaangażowaniu pracowników” i „Doskonałość w doświadczeniu pracowników” od Światowego Kongresu HRD. Mająca na celu wyłącznie pomoc organizacjom w utrzymywaniu zaangażowania i motywacji pracowników, nasza aplikacja Advantage Club jest obsługiwana przez przemyślane rozwiązanie angażujące pracowników, które zapewnia użytkownikom najlepsze w swojej klasie doświadczenia. Platforma ma zrewolucjonizować branżę, wpływając bezpośrednio na rekrutację i utrzymanie pracowników poprzez kompleksowe narzędzie angażujące pracowników. Nasza misja Wyobrażamy sobie świat, w którym pracownicy są bardzo zaangażowani i szczęśliwi, a w każdym miejscu pracy, dużym i małym, panuje pozytywna kultura uznania i uznania. Jesteśmy tutaj, aby pomóc organizacjom budować i prowadzić programy doświadczeń i zaangażowania pracowników, które współgrają z ich kulturą i wartościami.