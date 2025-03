Thrive.App

Thrive.App Ltd, założony w 2011 roku, zapewnia technologię i wsparcie, aby pomóc organizacjom w „zasilaniu” komunikacji wewnętrznej i zaangażowania pracowników. Intuicyjny system zarządzania treścią umożliwia każdemu w organizacji przejęcie komunikacji firmy, tworzenie i dodawanie treści do platformy komunikacji pracowników i dystrybuowanie jej na urządzeniach mobilnych zespołów. Klienci obejmują małże i średnie i śmiałych średnich po największe organizacje międzynarodowe, wszystkie wykorzystują platformę Thrive do tworzenia i dostosowywania własnych aplikacji do komunikacji pracowniczej w celu zwiększenia komunikacji wewnętrznej i dalszego zaangażowania ich rozproszonych zespołów. To oprogramowanie jako rozwiązanie serwisowe umożliwia HR, marketing, wewnętrzne komunikacje, komunikatory korporacyjne, IT i innych specjalistów tworzenie i promowanie ważnych, odpowiednich, terminowych i dostosowanych informacji do ich zespołów „trudnych” - tych, którzy nie mają dostępu ani nie mają dostępu do wiadomości e -mail. W przeciwieństwie do innych, Thrive specjalizuje się w inspirowaniu i edukacji klientów w ich cyfrowej podróży do transformacji przez platformę SaaS, sukces klienta na pokładzie i ciągłe wsparcie. Platforma komunikacji pracowników Thrive jest używana na całym świecie przez klientów z wielu branż. Klienci to Deloitte, SSE, Biffa, Fairchild Medical Center, Air France KLM, Santos Brasil, Post, SGN i wiele innych. Inspiruj, informuj i angażuj pracowników w platformę komunikacyjną i zaangażowaną, która jest opłacalna i absurdalnie łatwa w użyciu.