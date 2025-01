Oprogramowanie do personalizacji handlu elektronicznego - Najpopularniejsze aplikacje - Polinezja Francuska

Klevu

Klevu AI Ecommerce Search & Discovery jest kompatybilne z modułem Headless i obejmuje wyszukiwanie w witrynie oparte na sztucznej inteligencji, inteligentny marketing kategorii, inteligentne rekomendacje i silnik personalizacji, a wszystko to opiera się na intencjach kupującego w czasie rzeczywistym. Klevu pomógł sprzedawcom: zwiększyć konwersję z wyszukiwania o 6x, zwiększyć AOV o 6% poprzez wyszukiwanie i zwiększyć konwersję e-commerce w całej witrynie o 15%. Platforma wyszukiwania i odkrywania Klevu AI obejmuje: Wyszukiwanie w witrynie e-commerce Klevu AI Bogate autouzupełnianie i trafne wyniki wyszukiwania Wyszukiwanie podczas pisania Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) Samouczący się pasek wyszukiwania na stronie oparty na sztucznej inteligencji Obsługuje wyszukiwanie metodą długiego ogona i głosowe Tolerancja błędów , słowa stop i odmiany Zautomatyzowane wzbogacanie katalogu produktów Trendy i personalizacja wyszukiwania w czasie rzeczywistym Wizualny merchandising wyników wyszukiwania Szukaj Promocja produktów oparta na słowach kluczowych ----------------------- --------- Klevu AI E-commerce Merchandising Równowaga AI i kontrola strategiczna Automatyczny i wizualny merchandising stron kolekcji Filtry dynamiczne i układy stron kolekcji przyjazne SEO Planuj kampanie z wyprzedzeniem i dodawaj banery handlowe Przeciągnij i upuść merchandising wizualny Przypinaj produkty bohaterskie aby zawsze pozostać na szczycie kolekcji Planuj ograniczone czasowo kampanie banerów wizualnych i promowania produktów Oszczędzaj czas dzięki prostym do kopiowania regułom dla wszystkich lub wybranych kategorii ------------------ -------------- Spersonalizowane rekomendacje produktów Niezwykle trafne rekomendacje produktów AI na podstawie wyszukiwania Samouczenie się przy każdym kliknięciu, zapytaniu wyszukiwania i zakupie Wybierz różne typy rekomendacji, w tym popularne, nowe, wysoce- ocenione i powiązane z wcześniejszymi zakupami. Rekomendacje najpopularniejszych produktów (na podstawie kliknięć, wyświetleń i wyszukiwania). Zachęcaj do sprzedaży dodatkowej i krzyżowej na stronach głównych, kolekcji, szczegółów produktu i koszyka. Silnik personalizacji Wyświetlaj najbardziej odpowiednie produkty w najlepszym czasie Prosta, gotowa do użycia aktywacja i w pełni konfigurowalna za pomocą interfejsu API Klevu Personalizuj wszystkie strony witryny, w tym stronę główną, strony z listami, strony ze szczegółami produktu i strony kasy Personalizuj za pomocą niewielkiej historii interakcje, uczenie się od innych. -------------------------------- Dlaczego warto wybrać Klevu? Łatwe w użyciu i szybko zyskujące na wartości Oprogramowanie Klevu jest oparte na interfejsie API i kompatybilne z technologią bezgłową. Przetwarzanie języka naturalnego używane w wyszukiwaniu. Sztuczna inteligencja w całym produkcie i uczenie maszynowe. Wsparcie 24/7. Wyszukiwanie niezależne od języka i dostosowane do potrzeb sklepów międzynarodowych ----- ------------------------------------- Klevu pomaga ludziom dotrzeć do produktów, które chcą kupić. Dzięki technologii odkrywania opartej na sztucznej inteligencji i NLP Klevu umożliwia sprzedawcom dostarczanie niezwykle trafnych, spersonalizowanych doświadczeń opartych na intencjach kupującego w czasie rzeczywistym. Technologia odkrywania Klevu równoważy automatyzację sztucznej inteligencji i kontrolę strategiczną, jest szybka i łatwa w instalacji oraz kompatybilna ze wszystkimi platformami e-commerce. Klevu obsługuje tysiące firm e-commerce na całym świecie i ma biura w Wielkiej Brytanii, USA, Szwecji, Finlandii, Australii i Indiach.