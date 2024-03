Spalba to platforma handlowa z obsługą SaaS, która upraszcza planowanie wydarzeń dla przedsiębiorstw. Na nowo odkrywamy sposób planowania wydarzeń korporacyjnych. Ból związany z organizacją wydarzenia, związany ze znalezieniem miejsca/odpowiednich dostawców/odpowiedniej agencji wraz ze zrozumieniem ROI wydarzenia, jest bardzo rozproszony, a Spalba łączy to wszystko w jedną całość za pośrednictwem platformy, którą można subskrybować i używać do różnych zastosowań. Robimy to krok po kroku, naszym celem jest stworzenie kompleksowego rozwiązania do planowania wydarzeń dla branży eventowej, ostatecznie SaaSfikując proces planowania wydarzeń. Szukaj – odkrywaj miejsca na wszelkiego rodzaju wydarzenia na Spalba Marketplace. Eksploruj – rób wirtualne rekonesanse, bierz wirtualne spacery, pobieraj układy i wiele więcej. Współpracuj — wyślij zapytanie i połącz się bezpośrednio z hotelem, aby uzyskać najlepsze propozycje. Planuj — planuj i projektuj za pomocą naszych narzędzi, aby zobaczyć, jak wydarzenie będzie wyglądać w rzeczywistym miejscu. Przewaga Spalby 01. Najbardziej zaawansowany sposób na znalezienie miejsca 02. Wyszukaj ponad 2000+ większość obiektów premium 03. Profesjonalne filtry, aby znaleźć obiekty spełniające Twoje wymagania 04. Dokonaj wirtualnego rozpoznania obiektu z dowolnego miejsca 05. Połącz się bezpośrednio z obiektami, bez ukrytych kosztów i prowizji 06. Wysyłaj zapytania do wielu obiektów za pomocą generatora RFP . 07. Projektuj konfiguracje makiet wydarzeń za pomocą narzędzi Spalba Design, aby zwizualizować, jak Twoje wydarzenie będzie wyglądać w rzeczywistym miejscu.

Kategorie :

Strona internetowa: spalba.com

Zastrzeżenie: WebCatalog nie jest w żaden sposób powiązany, stowarzyszony, upoważniony ani wspierany przez twórców aplikacji Spalba. Wszelkie nazwy produktów, logotypy i marki należą do ich właścicieli.