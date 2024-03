ViewStub to hybrydowa platforma wydarzeń pod klucz oraz oprogramowanie do obsługi wydarzeń i atrakcji. Oferujemy wszechstronne rozwiązanie do sprzedaży biletów i rejestracji na wydarzenia, transmisji wideo na żywo i transmisji strumieniowej na żądanie, marketingu i promocji. Klienci sprzedają bilety, zbierają rejestracje oraz organizują wirtualne wydarzenia i atrakcje bezpośrednio z własnej witryny internetowej za pomocą oprogramowania White Label firmy ViewStub. Oferujemy również bezpłatny rynek wydarzeń, na którym możesz zarabiać, transmitować i organizować wydarzenia na całym świecie. ViewStub to idealne rozwiązanie dla konferencji biznesowych, wydarzeń sportowych, festiwali muzycznych, koncertów i każdego, kto chce przenieść swoje doświadczenia związane z wydarzeniami na podejście hybrydowe. Nadal szukasz tradycyjnego rozwiązania? ViewStub oferuje rozwiązania w zakresie sprzedaży biletów na wydarzenia osobiste, a także opcje ściśle wirtualne.

Strona internetowa: viewstub.com

