Założona w 1969 roku firma Software AG jest producentem oprogramowania dla przedsiębiorstw, obsługującym ponad 10 000 klientów korporacyjnych w ponad 70 krajach. Firma jest drugim co do wielkości dostawcą oprogramowania w Niemczech i siódmym co do wielkości w Europie. Software AG jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie pod symbolem „SOW” i stanowi część indeksu technologicznego TecDAX.

Strona internetowa: softwareag.cloud

