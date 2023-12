Deutsche Lufthansa AG (niemiecka wymowa: [ˌdɔʏtʃə ˈlʊfthanzaː]), powszechnie skracana do Lufthansa, to flagowy przewoźnik i największa linia lotnicza Niemiec, która w połączeniu ze swoimi spółkami zależnymi jest drugą co do wielkości linią lotniczą w Europie pod względem przewożonych pasażerów. Nazwa byłego przewoźnika flagowego wywodzi się od niemieckiego słowa Luft oznaczającego „powietrze” i Hansa w imieniu Ligi Hanzeatyckiej. Lufthansa jest jednym z pięciu członków założycieli Star Alliance, największego na świecie sojuszu linii lotniczych, utworzonego w 1997 roku. Hasło firmy brzmi: „Powiedz światu tak”. Oprócz własnych usług i posiadania zależnych linii pasażerskich Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Bruksela Airlines i Eurowings (zwane w języku angielskim przez Lufthansę grupą Passenger Airline Group), Deutsche Lufthansa AG jest właścicielem kilku spółek związanych z lotnictwem, takich jak Lufthansa Technik i LSG Sky Chefs, będących częścią Lufthansa Group. Łącznie grupa posiada ponad 700 samolotów, co czyni ją jedną z największych flot linii lotniczych na świecie. Siedziba i główna siedziba Lufthansy znajdują się w Kolonii. Główna baza operacyjna, zwana Centrum Lotniczym Lufthansy, znajduje się w głównym węźle Lufthansy na lotnisku we Frankfurcie, a jej węzeł dodatkowy znajduje się na lotnisku w Monachium, gdzie utrzymuje się dodatkowe Centrum Operacji Lotniczych.

Strona internetowa: lufthansa.com

