ScreenPal (dawniej Screencast-O-Matic) zapewnia intuicyjne, skuteczne narzędzia i usługi do wspólnego tworzenia i udostępniania wideo, które są łatwe w użyciu dla każdego, w tym rejestrator ekranu, przechwytywanie ekranu, edytor wideo i usługa hostingu wideo. ScreenPal to podstawowe rozwiązanie do tworzenia i udostępniania filmów dla każdego. Naszą misją jest oferowanie łatwych w użyciu, dostępnych narzędzi, które umożliwiają twórcom przechwytywanie pomysłów, dzielenie się wiedzą, angażowanie widzów i ocenę zrozumienia za pomocą wideo. ScreenPal cieszy się zaufaniem firm z listy Fortune 100 i 98 ze 100 najlepszych uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych i od 2006 roku umożliwia globalnej społeczności przechwytywanie i udostępnianie ponad 100 milionów filmów. Pakiet produktów ScreenPal obejmuje intuicyjne aplikacje komputerowe i mobilne do nagrywania ekranu i edycja wideo oraz nasze rozszerzenie do przeglądarki Chrome do obsługi wiadomości wideo. Nasza bezpieczna platforma hostingowa oparta na chmurze umożliwia organizacjom dowolnej wielkości zarządzanie, oznaczanie i udostępnianie treści, śledzenie wydajności za pomocą analityki wideo oraz angażowanie widzów za pomocą interaktywnego wideo, w tym osadzonych quizów, ocen i ankiet. ScreenPal integruje się z powszechnymi systemami zarządzania nauką i narzędziami biznesowymi oraz oferuje wsparcie SSO, zarządzanie użytkownikami i licencjami oraz silną kontrolę prywatności i bezpieczeństwa.

Strona internetowa: screenpal.com

