Roomex to platforma podróży i wydatków stworzona dla firm zatrudniających mobilną siłę roboczą. Nasza platforma oferuje najszerszą sieć hoteli, pensjonatów, apartamentów i nie tylko, z ekskluzywnymi stawkami Roomex i opcjami zakwaterowania dostosowanymi do załóg, prac projektowych i długich pobytów. Dzięki wiodącemu w branży wynikowi Net Promoter Score wynoszącemu 52, nasz oddany zespół obsługi klienta gwarantuje, że każda podróż zarezerwowana za pośrednictwem Roomex idealnie odpowiada potrzebom naszych klientów. Co więcej, RoomexPay umożliwia firmom łatwe zarządzanie wydatkami. Dzięki skonsolidowanemu fakturowaniu, opłatom po kasie i bezpłatnemu anulowaniu rezerwacji Roomex eliminuje konieczność podróży pracowników.

Strona internetowa: roomex.com

