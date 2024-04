Z QRPlus nie masz żadnych ograniczeń. Wszystkie wygenerowane tutaj kody QR będą działać wiecznie, nie wygasają i nie mają ograniczeń odczytu, jak inne generatory w Internecie. Wygenerowane kody QR są statyczne, więc zawsze będziesz mieć ten sam wynik odczytu. Bądź pewien! Wszystkie wygenerowane tutaj kody QR są w 100% bezpłatne i można ich używać do dowolnych celów, bez dodatkowych kosztów. Dotyczy to wszelkich celów komercyjnych, a nawet drukowania. QRPlus zapewnia obrazy o wysokiej rozdzielczości i jakości do druku. Tworząc tutaj swój kod QR, możesz zapisać go jako obraz PNG, a także w formacie wektorowym (SVG), aby uzyskać najlepszą możliwą jakość podczas drukowania. Zalecamy format wektorowy, aby uzyskać doskonały wynik drukowania, który można wykorzystać we wszystkich nowoczesnych programach graficznych.

