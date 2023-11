Progati to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania szkołą z najbardziej zaawansowanymi funkcjami aplikacji mobilnych (w szczególności aplikacji dla rodziców). Oprogramowanie do zarządzania szkołą Progati obejmowało codzienne czynności, takie jak przyjmowanie uczniów, zarządzanie opłatami, zarządzanie egzaminami, dowód osobisty, certyfikat, zarządzanie hostelem, zarządzanie transportem, prace domowe, zarządzanie domem i wiele innych. Progati to także kompletne rozwiązanie ERP dla szkół.

Strona internetowa: progati.in

