Brightwheel to oprogramowanie nr 1 dla przedszkoli, placówek opieki nad dziećmi, obozów i programów pozaszkolnych. Brightwheel to jedyna aplikacja, która integruje wszystko, czego potrzebujesz: logowanie i wylogowywanie, przesyłanie wiadomości, oceny nauki, codzienne raporty, zdjęcia, filmy, kalendarze, harmonogram, frekwencja, opłacanie rachunków online dla rodziców i wiele więcej. Brightwheel pozwala zarządzać ośrodkiem, usprawniać przepływ pracy i współpracować z rodzicami, dzięki czemu możesz zaoszczędzić czas i pieniądze, ułatwić życie swoim pracownikom i zwiększyć satysfakcję rodziców. Dołącz do dziesiątek tysięcy przedszkoli, ośrodków opieki nad dziećmi i programów opieki dziennej na całym świecie, które pokochały Brightwheel!

Strona internetowa: mybrightwheel.com

